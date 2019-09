Samba per a tots i most per a uns pocs. Amb el vi fora de joc, la festa ha seguiy sent molt gran a la Plaça Constitució. Allà, després d'un intens jaleo i un lliurament de canyes verdes que ha servit de preescalfament, l'èxtasi ha arribat poc després de l'esperat llançament de bótes, unes 200, des del balcó de l'Ajuntament.

En una plaça fins a dalt de gent, probablement rondant el màxim de persones permès pel pla de seguretat, que posa el límit en 6.200 ànimes, maonesos i visitants han gaudit de la tradició de fer-se amb un dels preuats botins.

Quan passaven vint minuts de les cinc, el xiulet d'Isaac Mascaró es començava a fer escoltar des de la tarima on dirigia a la Banda de Música des Migjorn Gran. Poc després, la banda, fent ús d'una marcada percussió ha començat a fer sonar l'esperada samba fent vibrar a tota la plaça, durant prop de 50 minuts.