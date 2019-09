Corregudes per tancar la festa

Enguany sí. Després del desencís que va suposar el 2018 la celebració d'unes deslluïdes corregudes al Cós de Gràcia per culpa de la pluja, Maóh ha pogut gaudirde l'exhibició amb una vistosa demostració per part dels protagonistes de la festa.

Passaven tres minuts de les set de la tarda quan el fabioler Lito Vinent encarava el cèntric carrer anunciant el pas de la qualcada i la imminent disputa de la prova. A les 19.30 hores, el toc de fabiol donava llum verda a la primera de les onze curses que es van celebrar, amb la participació d'un total de 22 integrants de la qualcada per parelles. Les corregudes han transcorregut de forma neta i segura.

Entre els 22 participants, 13 han estat homes i 9 dones, amb tres de carreres protagonitzades per parelles mixtes. Pocs minuts després de les vuit els participants encaraven amb la seva recompensa el retorn cap al punt de partida, on una vegada de nou liderats per fabioler van començar a afrontar l'última volta pel poble abans d'escoltar l'últim toc.