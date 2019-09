La festa baixa al port de Maó

El temps va respectar el darrer dia de les festes de la Mare de Déu de Gràcia i, com és habitual, ahir la festa va baixar al port de Maó, que es va convertir en l’escenari privilegiat dels darrers actes programats.

Els primers a baixar des de l’Ajuntament van ser els gegants de Maó, en Tomeu i na Guida, que van fer les darreres ballades a la zona de baixamar, ara ja sense la resta de gegants convidats que els havien acompanyat en unes darreres jornades intenses de sortides i cercaviles.

Música

Després dels gegants, va ser el torn de la Banda de Música de Maó, que va ser l’encarregada d’encetar una tarda i una nit amb un clar protagonisme de la música, i ho va fer amb una cercavila que va escampar les notes musicals per tot el passeig del port, que s’havia tancat al trànsit.

També va haver espai per a l’exhibició de gimnàstica rítmica del BS Menorca Rítmica, que va tenir lloc a la zona de creuers, durant la qual les alumnes de l’escola van poder demostrar les seves habilitats davant d’un públic nombrós.

La zona del moll de Pescadors també va acollir dos espectacles adreçats als més petits, primer amb l’«Improaventures» de la companyia Teatre de Xoc i després amb un espectacle de ball infantil dels mallorquins Spaghetti, que van comptar amb una bona resposta dels més joves.

A partir de les 20.30 hores, la música es va convertir en la protagonista absoluta de la nit, amb nombroses propostes que es van poder escoltar en els diferents escenaris instal·lats per tot el port. Va obrir la nit l’actuació del grup Touba, que va omplir la rada maonesa de sons provinents del Senegal. Un altre dels plats forts de la vetllada va ser el concert de ranxeres que van protagonitzar els Mariachis de Titlán, que van transportar els presents al Mèxic més autèntic.

The Binigaus Band, un dels grups del moment a Menorca, també van pujar a l’escenari per oferir un concert en el qual van tornar a demostrar el seu bon estat de forma. Altres formacions que van participar en la vetllada van ser Los Veteranos, The Rebels, Spanglish i Icar Toset.

El punt final de les festes, com cada any, el va posar el gran espectacle pirotècnic, que des de la Base Naval va omplir el cel de Maó de llums i colors.