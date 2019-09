Jimmy Pons mostra el seu 'Màster en desconnexió digital'

Confessa haver estat durant anys un addicte compulsiu a la tecnologia. Acabava de tornar a Espanya després de quatre anys vivint a Costa Rica, i Jimmy Pons Capó (Ciutadella, 1965), expert en temes d’innovació turística i en Internet i tecnologia (actualment també activista i creador del mindfulness executiu), necessitava un mòbil per fer feina.

Era l’any 1996 i es comprà un telèfon mòbil, d’aquells que s’aixecava la tapa i sortia l’antena, i un ordinador portàtil Olivetti, tot amb la idea de lliurar-se del PC de sobretaula i del contestador de casa, perquè el poguessin contactar en qualsevol moment i lloc mentre hi hagués cobertura. Llavors, amb altres, havia muntat una empresa de turisme i per saber si tenia feina o no havia d’estar-se a casa per atendre les telefonades o escoltar els missatges del contestador i, és clar, aquella tecnologia li venia molt bé.

Però allò que inicialment va entendre com un «alliberament», a poc a poc, o ràpidament, es va convertir en una mena d’«esclavitud», fins al punt d’obsessionar-se, per exemple, amb el nombre de visites al seu blog, amb el nombre de seguidors que tenia a Twitter o de si sortia als rànquings de persones referents en màrqueting turístic. La seva imatge digital era «clau» en un món on les marques corporatives i les personals començaven a coexistir i a retroalimentar-se les unes amb les altres.

Estava enganxat i no ho veia, i fou la seva pròpia dona, Maria, qui l’avisà: «te fiques al teu món i sembla que res més existeix al teu voltant. Necessites ajuda mèdica». Primer de tot pensava que estava exagerant però actualment, veient-ho en perspectiva i després d’haver passat per una «desintoxicació tecnològica voluntària» ja no li veu tant.

En cap moment, diu Jimmy Pons, és que s’hagi de tirar el mòbil o l’ordinador al fems, perquè són «eines fantàstiques» i la tecnologia es pot emprar per empoderar els humans, però «s’ha de trobar un equilibri» i s’ha de fer un «ús racional».