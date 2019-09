Sant Nicolau s'acaba sense jaleo al Toro

Si dissabte el jaleo de la plaça des Mercadal ja va ser interromput per un intens ruixat (tot i que al cap d’una estona es va reprendre i es va poder acabar), ahir migdia les festes de Sant Nicolau es quedaven sense jaleo dalt el Toro.

Durant la missa de caixers, que presidia el bisbe de Menorca Francesc Conesa al santuari després de la pujada a cavall des des Mercadal al Toro, un caixer es va trobar indisposat i va necessitar del trasllat en ambulància cap a l’hospital Mateu Orfila de Maó.

Posteriorment, la missa va poder finalitzar, però el retard acumulat i la no existència d’una ambulància, que era a Maó per al trasllat, va fer decidir a l’organització canviar l’ordre dels actes i anul·lar el jaleo. D’aquesta manera, després de la missa es va passar a la beguda per als caixers a la Posada del Toro i es repartiren directament les canyes verdes, baixant-se dalt cavall cap as Mercadal, fent-se el comiat de sa capellana a la rectoria i el posterior darrer toc per acabar la part eqüestre de Sant Nicolau. El caixer que va patir la indisposició momentània ja es troba bé i va ser donat d’alta posteriorment.