66 alumnes s’han graduat enguany a Can Salort

La solemne processó acadèmica va donar inici aquest dijous a la cerimònia de graduació de l’any acadèmic 2018-2019 i a la lliçó inaugural del curs 2019-2020 a la seu de la Universitat de les Illes Balears a Menorca, a Can Salort. Un acte que es va haver d’anul·lar el divendres passat a causa de la suspensió de vols provocada per la DANA, i al qual molts dels 66 graduats d’enguany (dels quals 42 han acabat un grau i 24 un postgrau) no van poder assistir per mor d’aquest canvi d’última hora.

Abans de començar l’acte, el rector de la UIB, Llorenç Huguet, va explicar que el nombre d’estudiants matriculats a la seu menorquina segueix la lleugera tendència ascendent dels darrers anys, i va assegurar que «la UIB a Menorca es consolida i avança a velocitat de creuer». Així i tot, entre els principals reptes que cal afrontar, va assenyalar la necessitat d’augmentar els estudiants de Turisme (enguany s’han matriculat vuit nous alumnes), sobretot tenint en compte la idiosincràsia de l’Illa.

Durant la seva intervenció, Huguet també va destacar la conveniència de construir una nova residència d’estudiants a Palma, que doni resposta de manera prioritària als estudiants de la part forana de Mallorca i de la resta d’illes. En aquest sentit, va explicar que el curs arrenca amb 24 estudiants menorquins instal·lats a la residència, fet que implica que un de cada quatre estudiants que hi resideixen sigui de Menorca. Sis estudiants menorquins estan en llista d’espera.