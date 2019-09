El moscard més agressiu que s’ha instal·lat a Menorca

El moscard tigre va arribar el 2015 a Menorca i tot apunta que ha vingut per quedar-se. Aquesta és una de les conclusions de la xerrada «Els moscards de Menorca i els mètodes per al seu control», que va tenir lloc aquest divendres a la seu de l’Institut Menorquí d’Estudi, a Maó, i en la qual van participar diversos experts en aquests insectes.

L’acte es va celebrar amb motiu de l’estudi que està liderant Mikel Bengoa, director de la Consultoria Moscard Tigre de Mallorca, que amb la col·laboració de l’IME pretén establir la distribució i abundància de les diferents espècies de moscards que hi ha a Menorca. Pel que fa al moscard tigre, Mikel Bengoa va explicar que totes les trampes que s’han posat fins ara han donat positiu, confirmant la presència de l’espècie a tota l’Illa, i tot i que encara no se n’ha pogut determinar l’abundància, és previsible que la zona de Maó compti amb una major presència, ja que el moscard fa més temps que hi és.