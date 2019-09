Última festa amb cavalls a Alaior

Aquest cap de setmana Alaior viurà la tradicional Festa des Caixers, una celebració molt arrelada a la població que serveix per tancar el cicle de festes amb cavalls a Menorca, i que està protagonitzada per la gent gran i els més joves del poble, dos col·lectius que sovint no poden gaudir de les festes patronals a causa de les aglomeracions de l’estiu.

Organitzada pel Grup d’Amics de sa Festa des Caixers, amb la col·laboració de l’Ajuntament i de nombroses empreses i entitats, la festa es gaudirà amb especial intensitat al Geriàtric, on al llarg de tota la setmana es duran a terme algunes de les activitats de preparació. Els residents també seran els encarregats d’entregar la bandera al caixer fadrí. Enguany, formaran la qualcada 28 caixers i serà una bona oportunitat perquè alguns d’ells puguin debutar dalt del cavall.

Tradició

La referència més antiga a la Festa des Caixers es remunta a l’any 1906, quan se celebrava sota el nom de Festa de Sant Nicolau, i durant un temps va ser coneguda com la Festa de la Joventut, però no fou fins als anys vuitanta quan els caixers van anar guanyant protagonisme en l’organització de la festivitat, i avui dia l’organitzen del principi fins al final.