Les vacances d’un fillet ‘influencer’ a Menorca

Més de quatre milions i mig de visualitzacions a Youtube. Aquesta és la repercussió, fins ahir, del vídeo de les darreres vacances del protagonista del canal infantil MikelTube a Menorca. Unes xifres lluny de l’abast de la majoria de campanyes de promoció turística, que posen en relleu el boom dels influencers infantils, i la seva capacitat per arribar a audiències vertiginoses.

MikelTube és el canal presentat per Mikel, de 8 anys, i Leo, de 4 anys, dos germans de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), que compten amb 4,6 milions de subscriptors, una xifra que no para de créixer i que els ha situat entre els youtubers infantils més populars d’Espanya.

Menorca

MikelTube va néixer l’any 2015, quan la seva mare, Jessica, es va trencar la cama i la família es va quedar sense vacances. Per no avorrir-se, van començar a gravar vídeos com a divertiment, i a pujar-los a les xarxes amb una edició molt senzilla. Després de quatre anys, el canal compta amb milions de visualitzacions i genera importants beneficis.

Als seus vídeos, Mikel i el seu germà parlen de juguetes, fan treballs manuals, juguen a videojocs, queden amb els amics, visiten parcs infantils o van d’excursió amb els seus pares, i tot ho graven i ho pugen a les xarxes, on els fillets de l’anomenada generació Alpha, els nascuts durant aquesta darrera dècada, ho consumeixen amb avidesa.

D’entre els seus últims vídeos, destaca el de les seves darreres vacances a Menorca, una de les destinacions estivals preferides de la família de Mikel, que van publicar el passat 1 d’agost. Al vídeo, Mikel i el seu germà ens ensenyen la cabina del ferri que els porta a l’Illa i l’aparthotel on s’allotgen, i els veiem a la platja d’Algaiarens, bussejant a les aigües cristal·lines i fent castells a l’arena. També es banyen a Cala en Turqueta, passegen per Ciutadella i compren formatge de Maó.

En un altre vídeo, publicat al canal LeoTube, el canal del germà petit, els podem veure passant el dia a la platja de Cavalleria. Entre tots dos vídeos, sumen gairebé set milions de visualitzacions.

Òbviament, darrere dels vídeos dels dos germans hi ha els seus pares, que dediquen els caps de setmana a editar i muntar les peces, i sovint ho fan seguint els consells que proposa la Youtube Academy, la guia de Youtube per als creadors de continguts, que recomana coses com fer sempre una salutació inicial, mantenir el mateix format o emprar una bona il·luminació.

L’èxit dels influencers infantils és un símptoma de la precocitat de la generació Alpha, una nova fornada de nadius digitals que viu immersa en la tecnologia i el consum digital, i enganxada als consells dels youtubers i influencers. Potser després de veure el vídeo al canal MikelTube, milers de fillets demanaran als seus pares de passar les properes vacances a Menorca. L’any vinent ho podrem comprovar.