El rugir de la carretera

Alguns motoristes ja voltaven Menorca divendres, però no va ser fins aquest dissabte que es va encetar oficialment la tercera edició del Ral·li Cavalls de Foc, la trobada que organitza el HOG Menorca Chapter i que en aquesta ocasió ha reunit prop d’un centenar de motos, les quals formen part d’aquest club patrocinat per la marca Harley Davidson, amb delegacions a tot el món i que compta amb més de sis milions de socis.

Ferreries es converteix aquest cap de setmana en centre d’operacions de l’esdeveniment. A primera hora del matí es va fer el check-in dels 116 participants, i a les 10.10 hores ja sortia el grup en direcció as Mercadal i cap als camins del nord, per visitar espais com Cavalleria i transitar després per vies secundàries com el Camí d’en Kane. Van ser unes tres hores de recorregut fins a arribar el migdia a Ciutadella, on s’havia habilitat un espai a la plaça des Born perquè els participants poguessin estacionar els seus vehicles i perquè la gent pogués contemplar la gran varietat de models de motos, totes elles ben lluents i molt cuidades.