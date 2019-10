Tot el fons marí de Balears, publicat a la xarxa

De la col·laboració entre l’Observatori Socioambiental de Menorca (OBSAM), la Societat d’Història Natural de Balears (SHNB) i la Fundació Marilles n’ha sortit una eina clau (a l’abast de tothom) per a millorar la gestió i conservació dels fons marins de les Illes Balears. Entre tots tres, han elaborat una nova cartografia unificada que ha permès conèixer els hàbitats i espècies del mar, que permetrà facilitar la seva gestió.

La tècnica de l’Obsam, Eva Marsinyach, remarcava ahir, durant la presentació a Palma d’aquest instrument col·lectiu, que «la cartografia és una eina molt útil per a la gestió del medi marí i per a la zonificació i ordenació de les activitats que es desenvolupen al mar». A més també recordà que, tot i que s’ha avançat molt en aquest sentit, el medi marí és encara un gran desconegut».

Zoom a l’illa de Menorca

Sobre Menorca en concret, Marsinyach fa referència a una sèrie de dades significatives. Per començar, introdueix que s’ha cartografiat un tota de 1.166,81 quilòmetres quadrats de superfície i que, de tota aquesta superfície, s’ha pogut saber l’estat de conservació de fins al 93 per cent.

D’aquest percentatge, Marsinyach afegeix que el 26 per cent es troba en un estat de conservació favorable i posa com a exemples zones com la de l’Illa de l’Aire, Cala en Porter o Son Bou. S’entén com a estat de conservació favorable, les àrees on els hàbitats de roca i posidònia de Menorca es troben en bones condicions.