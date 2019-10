Clara Florit, finalista del premi als joves xefs europeus 2019

L’estudiant de l’IES M. Àngels Cardona Clara Florit, nascuda a Ciutadella fa 26 anys, ha estat declarada finalista per representar a Menorca al premi European Young Chef Award 2019, guardó que premia als joves cuiners europeus i que organitza l’International Institute of Gastronomy, Culture, Arts and Tourism (IGCAT).

L’IGCAT, de fet, és el promotor del reconeixement de Regió Gastronòmica Europea, la qual candidatura per a 2022 va defensar per a Menorca una comitiva aquests dies a Brussel·les, on també s’hi integrava Clara Florit.

La jove cuinera menorquina competirà amb altres representants europeus a la final que es disputarà a Rhodes (Grècia) entre els dies 22 i 24 d’octubre propers. Els finalistes hauran de presentar plats tradicionals amb productes locals de les seves regions, proposant a la competició elaboracions que, bàsicament, siguin reinterpretacions innovadores de les pròpies receptes tradicionals.