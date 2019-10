Alaior inicia el mercat de ‘ses coses polides’

«Mercat de ses Coses Polides». Aquest és el nom que l’Ajuntament d’Alaior ha donat al nou mercat que, prest i cada quinze dies, posarà en marxa a la plaça Nova de la població.

Serà a partir del 26 d’octubre, i cada dos dissabtes entre les 9 i les 13.30 h, que els alaiorencs tindran l’oportunitat de muntar la seva pròpia parada i oferir als seus veïns «tots els objectes que ja no necessitin i que els sobri a casa», en el que també vol ser un punt de trobada «on les persones s’ajudaran i entendran entre si».

Material de segona mà

El mercat s’haurà de cenyir a objectes, estris, mobles, roba, llibres, CD’s, aparells electrònics, petits electrodomèstics, bicicletes, joguets, quadres, etc., de segona mà, material ja emprat. A aquest mercat hi queden exclosos animals, aliments, begudes, armes, substàncies il·legals o coses que els participants no es puguin fer responsables de la seva procedència.

Hi pot participar qualsevol persona i els espais seran assignats per ordre d’inscripció al web de l’Ajuntament (www.alaior.org), havent-se de complir una sèrie de normes. Com ara que totes les parades han d’estar a punt per rebre els visitants entre les 8 i les 9 h del matí del dissabte concret, quedant tancat l’accés (tant d’entrada com de sortida) després de les 9 h, excepte, és clar, per als vehicles d’emergència. Per dur-hi els objectes, si es necessita dur-ho en cotxe o furgoneta, entre les 8 i les 9 h es podrà accedir a una zona de càrrega i descàrrega especial habilitada aposta ben al costat de la plaça Nova, lloc escollit per al mercat.

L’alcalde d’Alaior, José Luis Benejam, ha convidat a tots els veïns del municipi a participar d’aquest mercat: «Allò que tu ja no necessitis li pot servir a una altra persona. Al final, totes les coses són o poden ser polides i mereixen una segona oportunitat». Per a Benejam, el «Mercat de ses Coses Polides» és una «nova oportunitat per dinamitzar l’activitat del poble, i és una de les iniciatives amb què ens vam comprometre durant la campanya electoral».