Petit. Fàcil de manejar. Vuitanta pàgines carregades d’informació per saber quan seran les festes patronals menorquines de l’any que ve, quins dies es podran caçar tords o quina és la millor època per sembrar melons. Com elaborar els confits de Sant Joan, les banyetes de sobrassada o una coca d’esclata-sangs. Com tractar el cocoter o la bromèlia. Descobrir d’on prové la paraula mòguin o mèrvel. O conèixer quantes bodegues menorquines es comercialitzen sota el distintiu de Vi de la Terra.

Tot això i molt més s’inclou en una nova edició del Parenòstic Menorquí que publica de nou «Es Diari», que segueix sembrant tradicions. I quan l’any està a punt de tancar-se, és l’hora d’informar-se per anar preparant la terra i els cultius.

Enguany arriba amb novetats, tot i mantenir seccions que s’han convertit en bàsiques per a aquest aplec de butxaca que ja es pot adquirir a les llibreries i a les seus d’«Es Diari» a un preu de 2,50 euros.

La publicació manté el calendari mensual amb tots els sants i les hores de sortida i posta del sol i la lluna. També es recullen els dies festius de l’any que ve i les festes patronals poble a poble. No hi falta una relació de les fires i mercats, tant setmanals, estacionals com temàtics.

A més, s’inclou un calendari dels períodes de sembra i collita de fruites, verdures i hortalisses i les millors èpoques per menjar-les, d’una manera visual i de molt fàcil consulta en cada un dels mesos de l’any.

En aquest nou aplec també es parla de les 90 varietats locals d’arbres fruiters que conserven i han recuperat a la finca de s’Aranjassa gràcies al projecte Arbres d’Algendar de Caritas.

Per als amants de la caça i la pesca, la publicació inclou els períodes hàbils de captures. I per aquells a qui els hi agrada anar a cercar camamil·la, hi ha també una breu descripció d’aquesta tradició tan menorquina.

No hi falten les dites i frases menorquines, com tampoc paraules que fan honor al nostre rallar en pla. Temós, titerero, perfant, macatol o esmussar són alguns d’aquests mots.

I parlant de tradicions menorquines, enguany l’almanac inclou una acurada informació sobre els anglicismes, amb les seves curiositats i alguns exemples. És un dels elements de l’inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de Menorca del Consell. A més, per aquell qui té curiositat de conèixer malnoms de Menorca, aquí en trobarà una bona llista.

Destaquen també les receptes tradicionals, amb un plat de la terra i un de rebosteria menorquina adaptats a cada època i que faran obrir la gana a qui es disposi a elaborar-les. La gran majoria han estat facilitades per la bloguera Rosa Rotger.