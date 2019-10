De rosa contra el càncer

El Dia internacional contra el càncer de mama es va celebrar aquest dissabte a Menorca amb diferents accions, organitzades per les associacions Alba i AECC de Ciutadella. Unes activitats que es completen aquest diumenge dematí amb la caminada que organitza a Calesfonts l’AECC de Maó.

A les 10 del matí, membres de l’associació Alba de dones afectades de càncer de mama, van penjar a la balconada de l’Ajuntament de Maó una pancarta commemorativa d’aquesta diada internacional, que pretén posar en relleu l’afectació que continua tenint aquesta malaltia entre les dones. I és que a Balears, el de mama és el càncer que provoca més morts entre les dones. Només enguany s’han diagnosticat 735 nous casos i han mort 146 persones. Dades que són més elevades que les de 2018, quan es van detectar 719 pacients afectades i van perdre la vida també 146 dones.

La penjada de la pancarta, en la qual van participar el batle, Héctor Pons, i la primera tinent d’alcaldia, Conxa Juanola, es produïa mentre que a ses Moreres, Alba tenia instal·lada una taula informativa i un simpàtic photocall, on tothom qui ho volia es podia fotografiar.

Ciutadella

La junta local de l’AECC al municipi de ponent va organitzar aquest dissabte una marxa contra el càncer de mama. Desenes de persones van fer el recorregut, el qual va transcórrer des de la seu de l’entitat al carrer Marquès d’Albranca, fins a la plaça de la Catedral, tot passant per la plaça d’Artrutx, la Contramurada, les places de ses Palmeres, Nova i de la Llibertat, i ses Voltes. Un traçat que no va estar absent de bona música, ja que hi participaren els membres del col·lectiu Feim Poble, que animà la caminada amb els seus repertoris.

Per altra banda, la mateixa AECC de Ciutadella, en col·laboració amb l’Hotel La Quinta Menorca, havia organitzat per la nit de dissabte una estada benèfica a l’establiment de la urbanització de Son Xoriguer.

El darrer dels actes preparats per aquest diumenge contra el càncer de mama comença a les 10.30 hores, des de la Porta d’Eos de Calesfonts. La marxa s’organitza juntament amb Elitechip i els participants es poden inscriure (4 euros els infants, i 6 els adults) a través de la seva web o a partir de les 9.30 hores al mateix punt de sortida.