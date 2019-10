Fusió d’esport i cultura al Lago October Fest

Una trail, travesies en paddlesurf i windsurf, carreres de natació i de caiac, o un torneig de tennis platja van ser només algunes de les propostes que incloïa el Lago October Fest, una iniciativa impulsada per l’Hotel Lago Resort Menorca de Cala en Bosc, que reunia aquest dissabte activitats esportives amb tota una programació d’actuacions musicals i artístiques, on no faltà un variat mercadet.

La proposta era molt completa i ben atractiva, tant des del vessant esportiu com des del cultural.

L’inici de la jornada va ser a les 10 del matí, amb l’obertura d’un mercat amb prop d’una quarantena de casetes i diversos espais de venda de menjar i beguda.

Els participants en l’October Trail podien optar per dues distàncies, de 17 i 30 quilòmetres. La prova de llarga distància va començar a Son Bou, mentre que la curta ho va fer des de Cala Galdana, per arribar tots els corredors a Cala en Bosc. Finalment, José Luis García Pujades i Maria Pallicer van guanyar la prova dels 30 quilòmetres, i Teresa Aulet i Pablo Tarditti, la curta.

Mentrestant, a la platja es disputaren la resta de proves, mentre que s’anaven fent les diferents actuacions. Van intervenir Carlos Gazquez, Art en Moviment, Byone, Wanderlust, Shanti & Friends, Sidonie i Ley Dj. La jornada va acabar amb un espectacle de focs artificials.