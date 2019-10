Marxa i gala contra el càncer de mama

El suport dels menorquins a la lluita contra el càncer ha quedat ben palès aquest cap de setmana, amb la gran participació que han tingut les dues marxes organitzades, dissabte a Ciutadella i ahir as Castell, sense oblidar l’estada d’una nit que s’ha fet a l’Hotel La Quinta de Cala en Bosc ni tampoc la taula informativa d’Alba a Maó.

A les desenes de persones que es sumaren a la marxa de l’AECC de Ciutadella, s’han de sumar les 320 que ho van fer ahir en la caminada per Calesfonts i els carrers des Castell que com cada any impulsava de la junta local de l’associació a Maó. I, també, la setantena de persones que es van adherir a la iniciativa d’una estada, amb sopar, berenar i ús de l’spa inclosos. Una vetllada, aquesta, iniciativa de La Quinta, que va comptar amb l’actuació de la cantant Maria Àngels Bagur i la pianista Ulyana Popovych. Més tard, després de sopar, hi va haver una altra actuació musical.