La realitat és un festival

El Menorca Doc Fest neix amb ambició. Perquè vol ser un referent a Balears i perquè presenta un programa extens, potent i innovador. El nexe comú de les activitats que acull és la realitat, captada i explicada mitjançant cinema i fotografia documentals, amb obres d’autors menorquins i de fora. «Faltava a les Illes un festival com aquest», explica Cristian Pons en nom de l’entitat promotora, es Far Cultural.

El nucli del festival se celebra as Mercadal entre el 31 d’octubre i el 3 de novembre, un temps que es pot ben aprofitar per veure fins a deu exposicions, gaudir de les projeccions dels curts seleccionats i escoltar conferències d’experts referents en aquest camp. Inclou un concurs, al qual s’han presentat 127 documentals d’arreu del món, dels quals 17 s’han escollit com a finalistes. De la resta també se n’oferiran seleccions en diferents dates i espais, que van més enllà de la durada del nucli del festival. Al jurat, com al programa, el pedigrí d’un Goya com Carles Bover.

Cristian Pons explica que s’ha volgut disposar de «propostes atractives de fora, però també veure allò que es fa a Menorca», i no només per part d’especialistes, «tothom està documentant contínuament». En són una mostra l’exposició de fotografies dels casaments de gent gran o la participació de joves fotògrafs algerians. La mirada és àmplia.

Des del Menorca Doc Fest, a més, «volem generar reflexió». Per açò són protagonistes causes socials, reivindicatives, culturals... De fet, serà aquest festival el marc de l’estrena del documental sobre Traginada, de Magda Timoner, «van ser quatre anys de trajectòria que han deixat una petjada molt forta», explicava ella mateixa.

A la presentació dàquest dimarts, com a l’organització, es Far Cultural s’ha vist estalonat pel Consell i l’Ajuntament des Mercadal. La presidenta Susana Mora va posar l’accent al factor desestacionalitzador de l’esdeveniment, i el batle Francesc Ametller va reivindicar els equipaments que ofereix el municipi per acollir un programa tan extens com aquest. El director d’«Es Diari», Josep Bagur, va agrair l’oportunitat d’ampliar la vida d’unes imatges, de la pana de fa un any, que normalment «caduquen molt ràpid».