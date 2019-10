Els majors, preparats per aprendre més

Més de cinquanta anys. I engrescats per aprendre coses noves, adquirir coneixements i mantenir-se més actius que mai. Aquest divendres s’inaugurava un nou curs acadèmic de la Universitat Oberta per a Majors a Menorca (UOM), un programa que compleix 21 anys i que s’adreça a promoure el coneixement i la cultura, alhora que les relacions intergeneracionals. Tot això per tal de millorar la qualitat de vida de les persones grans i fomentar-ne la participació en el seu entorn com a dinamitzadors socials.

L’acte d’aquest divendres, celebrat al Centre de Cultura Sant Diego, va servir per mostrar l’admiració dels responsables polítics a la població major que any rere any vol aprendre i formar-se. Va comptar amb la lliçó inaugural a càrrec de la doctora Josefa Donoso, professora del departament de Química de la UIB, i que versà sobre «Dones i Ciència: un binomi amb futur?».

Cal recordar que el programa compta amb 60 hores i es divideix en quatre blocs i vint lliçons.