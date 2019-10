Una finestra al voluntariat

Rafel Oliver va entrar de voluntari a l’Associació Amics de la Mar l’any 1992. I allà va descobrir el món de l’associacionisme, «un dels signes d’identitat més grans de Menorca, amb un teixit molt més profund i intens que a Mallorca o Eivissa». A Oliver li va permetre implicar-se amb la vida dels menorquins, a més de satisfer inquietuds.

Puri Iglesias es va apropar a l’ONCE per un problema personal. Té una deficiència visual i es va voler informar. Però allà va descobrir que era una afortunada, que hi havia gent amb més problemes que ella i per això, va voler oferir la seva mà d’ajuda. El voluntariat era l’opció. «Vaig tenir una acollida molt especial i ho havia de tornar d’alguna manera», explica emocionada. Col·labora mantenint un contacte telefònic amb persones majors afiliades a l’entitat perquè sàpiguen que hi ha gent preocupada per elles i ajudar-les en tot el que necessitin.

Aquests són només dos testimonis dels milers de persones voluntàries que ajuden, col·laboren i en molts de casos, fan possible que les entitats tenguin vida i es mantenguin en actiu. N’hi ha que funcionen íntegrament de la mà dels voluntaris.

I a ells anava dedicada la quarta Mostra d’Entitats de Menorca que se celebrà aquest dissabte a la Plaça d’Espanya de Ferreries. Un total de 23 entitats van omplir el centre de Ferreries d’activitats dirigides a donar-se a conèixer, crear xarxa i, sobretot, conscienciar a la població.

Raquel Hernández, vicepresidenta de l’entitat organitzadora Fòrum ETS Menorca, explica que la mostra acull entitats que formen part del Fòrum i d’altres que no per tal de crear aquesta xarxa associativa, donar-se a conèixer i generar sinergies. A més, l’activitat serveix per mostrar a la ciutadania a què es dediquen aquestes entitats.

El Fòrum ETS Menorca va constituir-se fa tres anys amb dotze entitats. Avui dia ja són 35 les adherides. I pel que fa al voluntariat, superen amb escreix les 9.000 persones.

Durant la jornada es van celebrar tallers i activitats diverses. El públic va aprendre a fer nusos i nanses. Va jugar en anglès. També va poder calcular el consum d’aigua, no només per evitar un malbaratament a la llar, sinó també per conscienciar sobre aquest bé que en molts indrets del món no hi tenen accés o els hi prenen. Hi hagué jocs sobre alimentació saludable. El públic també va experimentar com és la mobilitat sense visió. I així fins a un bon grapat més d’activitats que segurament van remoure consciències per tal d’avançar cap a una societat millor.