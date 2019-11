‘ONA’, un passeig pels valors naturals de l’Illa

Sabia que a la finca d’Alforí de Dalt hi ha un alzinar centenari? Que els tallers d’educació ambiental que es celebren en aquesta finca van atraure més de 2.300 alumnes el curs passat? Que les instal·lacions fotovoltaiques connectades a la xarxa podran rebre una compensació econòmica per l’energia que s’aboca? O que les ratapinyades arriben a menjar-se 3.000 mosquits en una sola nit?

Tot això i molt més es pot descobrir en el cinquè número, el de tardor, de la Revista «ONA» que ja es pot adquirir gratuïtament a les seus del Consell, ajuntaments, biblioteques, escoles, museus i oficines de turisme, entre altres punts.

En aquesta edició, la revista «ONA» tracta temes com l’autoconsum. Els vents bufen de cara. I és que el nou marc normatiu, la supressió de càrregues impositives i la conscienciació ciutadana estan animant a sumar-se a la transició energètica.

Inclou també dos reportatges sobre la gestió de residus. Per una banda, s’explica què es fa a la planta de Milà amb els materials que separem a casa i, per altra, es donen consells per tal de generar menys residus, ja que el millor és aquell que no es produeix.

A més, compta amb un article sobre la biodiversitat de Menorca, en aquest cas per parlar sobre les ratapinyades que estan en una situació crítica a causa de les molèsties ocasionades per les visites a les coves que habiten.

La finca pública d’Alforí de Dalt també ocupa un espai amb una àmplia informació sobre els tallers d’educació ambiental que es desenvolupen en aquest indret.

La selecció de fotografies antigues ha estat feta per l’Arxiu d’Imatge i So de Menorca amb instantànies tan interessants com la Plaça Constitució de Maó amb un assortidor de benzina o una menorquina fent net llana.

Una entrevista a la presidenta de l’Ateneu, Margarita Orfila, i dos articles d’opinió a càrrec de la directora de l’aeroport, Eva Valenzuela, i el president del Col·legi de Metges a Menorca, Lluís Navas, completen aquesta cinquena publicació dirigida a divulgar, comunicar i sensibilitzar sobre la importància de la sostenibilitat. L’Àgència edita aquesta publicació en col·laboració amb «Es Diari» i sota criteris ambientals sostenibles.

La portada de la revista ha anat a càrrec de Damià Coll.

Un itinerari recomanat pel Pilar i un concurs sobre reciclatge

Aquest número inclou un nou apartat per recomanar rutes i itineraris als habitants de l’Illa. La secció s’estrena amb la ruta florística i d’hàbitats del Pilar que travessa un alzinar centenari a la finca d’Alforí de Dalt i que condueix fins a la platja.

La secció interactiva de la revista, el Quiz de la Reserva, repeteix en aquest número i pregunta als lectors qüestions sobre el correcte reciclatge a casa. Totes les persones interessades podran enviar les seves propostes a l’Agència Menorca Reserva de Biosfera i participar en el sorteig d’un lot de producte local de Menorca.