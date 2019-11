Cementeris florits per retre tribut als ja desapareguts

Centenars de persones van celebrar aquest divendres la festivitat de Tots Sants visitant els seus difunts als diferents cementeris de l’Illa. Va ser un dia en què la meterologia va acompanyar, permetent una normal celebració d’aquesta jornada de records i sentiments per a molts.

Des de primera hora del matí, els cementeris van registrar una afluència molt superior a l’habitual la resta dels dies de l’any. També els dies precedents l’activitat havia anat creixent, ja que moltes persones avancen les visites per evitar el tràfec que hi acostuma a haver l’1 de novembre. Així, s’aprofita per fer net les làpides, perquè especialment en aquest dia, presentin la seva millor imatge, amb uns nínxols acurats i amb flors fresques per als familiars i amics allà enterrats.

Famílies senceres, avis amb néts, pares amb fills o persones a títol individual reteren tribut als seus enyorats, dibuixant en el paisatge escenes melancòliques i emotives, carregades de reminiscències i de llàgrimes inevitables davant la pèrdua.

Aquest ambient respectuós, combinat amb la decoració floral i alguns ciris encesos, deixaven palès que la tradició, encara que tal vegada menys multitudinària que en temps pretèrits, segueix viva per a molta gent, que no vol desaprofitar l’ocasió per dedicar les seves oracions a les persones que ja no hi són.

Així mateix, durant la jornada es van celebrar diferents actes. Per exemple, al migdia, a Ciutadella, membres de la corporació municipal van fer una visita institucional al cementeri. Van dipositar uns rams de flors com a mostra de record per als finats, especialment per als vesins que ens han deixat aquest darrer any. Va ser en un acte en el qual el bisbe de Menorca, Francesc Conesa, juntament amb el vicari general Gerard Villalonga, i el prevere Florenci Sastre, van fer un ofici.

També a la mateixa hora, a Alaior, integrants del l’Ajuntament va participar en l’ofrena floral que es va celebrar per cinquè any consectiu i en el qual s’interpretà el Toc de silenci, una tradició que té més de 150 anys d’història i que és una expressió del lament i el dolor per la pèrdua de les persones estimades.