Imatges d’un fosc capítol

Un potent cap de fibló es va convertir en protagonista el 28 d’octubre de l’any passat, quan causà grans desperfectes per allà on va passar, arrasant tot el que trobà al seu pas i tallant el teixit elèctric de Menorca deixant mitja illa sense electricitat. Un capítol de la història recent que queda recollit en l’exposició fotogràfica «A les fosques» que es pot veure des d’aquest divendres as Mercadal, en el marc del Festival de cinema i fotografia documental.

Aquesta mostra està organitzada per MENORCA «Es Diari» i resumeix a través d’una vintena de fotografies com es van viure a l’Illa aquells dies de pana elèctrica, enmig dels greus efectes del cap de fibló.

Les imatges exposades són obra dels quatre fotoperiodistes del rotatiu, Javier Coll, Gemma Andreu, Josep Bagur Gomila i Sergi Garcia, els quals van recórrer l’Illa per captar els efectes del fenomen.

Quatre panells serveixen per contextualitzar els fets, descrivint i mostrant-los com s’explicaren en les pàgines d’«Es Diari» durant aquells dies. Hi ha un discurs narratiu cronològic per ajudar a entendre les conseqüències i les reaccions que es van anar generant una vegada que l’Illa havia quedat sense llum i anava creixent l’alarma social per l’aïllament que es patia. Així, s’observen les destrosses provocades pel cap de fibló, però també com la ciutadania feia provisions davant la incertesa de la durada de l’apagada.

L’exposició es pot veure durant tot el cap de setmana a Ca n’Ángel, aquest dissabte, de 10.30 a 13.30 i de 16.30 a 20.30 hores, i aquest diumenge fins a les 19.30 hores.