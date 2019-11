Certament, la sopa és un plat universal per la seva senzillesa. Només s’ha de menester foc, aigua, una olla i el que es tengui a mà. Possiblement és per açò que cada poble, cada cultura o cada grup humà té la seva pròpia sopa, o fins i tot vàries pròpies sopes.

Parlant de l’Illa, un exemple seria l’oliaigua, plat tradicional de la cuina menorquina que es pot preparar a qualsevol època de l’any, tot i que es sol elaborar a l’estiu, perquè es sol acompanyar de fruita com figues o meló i també és l’època en què les verdures de la terra de què es nodreix són més gustoses.

Diversitat cultural

És, però, aquest precedent de plat universal i el fet de la diversitat cultural que conviu a Menorca que ha inspirat l’àrea de Participació Ciutadana i Cooperació de l’Ajuntament de Maó per organitzar la primera edició del Festival de Sopes del Món, animant les entitats del municipi a participar-hi presentant la seva recepta.

La finalitat de l’activitat, tal i com s’ha explicat per part de l’Ajuntament, és, en realitat, aconseguir una varietat i heterogeneïtat de sopes que sigui prou representativa, justament, de la diversitat cultural present al municipi.

El primer Festival de Sopes del Món, que també comptarà, per acompanyar la jornada, amb altres activitats i amb un espai infantil (habilitat des de les 10 hores), tindrà lloc el proper dissabte 14 de desembre a l’espai des Claustre, amb un horari de 10 a 13 hores per a la preparació de les sopes i a partir de les 13 hores per al seu tast.

Al Festival hi pot presentar la seva sopa qualsevol persona o entitat emplenant un formulari que es troba al web de l’Ajuntament de Maó, on s’anima a «preparar la vostra sopa preferida i deixar que tothom la tasti, en un ambient relaxat i festiu».