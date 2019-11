Flor de safrà, contra vent i sequera

Aquesta anyada de la delicada flor de safrà s’ha vist molt condicionada per una meteorologia tan inaudita com adversa. S’ha de tenir en compte que venim d’un llarg període de sequera. Abans de l’actual episodi de pluges les anteriors precipitacions importants van ser el mes de gener. Aquests mesos tan ressecs han fet perillar la collita d’enguany. Sortosament, encara que amb un poc de retard, els bulbs del safrà floreixen aquests dies tot desafiant el simulacre d’hivern avançat que tenim.

Als taulells de safrà de Santa Margarita (es Mercadal) habitualment la collita s’inicia poc abans de Tots Sants, enguany emperò, per la manca de precipitacions i les altes temperatures, no s’ha pogut començar fins el passat dissabte dia 9, i si no hi ha nous contratemps es perllongarà durant una setmana o deu dies més. En el moment que cullen les flors ja guaiten els brots que esclataran en flor just a l’endemà.

Omar Zola, de l’empresa «iSafra», no vol entrar en pronòstics sobre quin serà el resultat final de l’anyada present. Segons la dita popular, no es pot dir blat fins que no és dins el sac i ben lligat, encara que en el cas del safrà parlar de «sac» és un pèl excessiu.