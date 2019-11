L’abella Bresca, el sisè conte del GOB-Menorca

La col·lecció «Animalons de Menorca», una proposta educativa del GOB-Menorca per il·lustrar als més petits la vida de la fauna silvestre, té ja un nou conte, el sisè.

Aquesta nova entrega, amb Maria Eva Melià i Adrià Pons com a autors, es titula «Na Bresca, una abella» i fa referència a com aquesta nova amiga de l’ecologisme i la natura a Menorca, una abella molt alegre, sobrevola l’Illa i mostra com és la vida d’aquests insectes, i també com els afecten les actuacions dels humans sobre el territori.

«Na Bresca, una abella» continua la sèrie que començà amb «Na Tris Tras, una tortugueta» l’any 2003 i que seguí amb altres quatre contes: «En Punxes, un eriçó», «En Fosquet, un mussol», «Na Mordala, un cranc» i «En Taques, un calàpet». L’abella Bresca s’uneix al «simpàtic grup d’amics que ens mostren la realitat de la natura en els nostres dies» a través d’aquesta col·lecció.