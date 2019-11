Maó clama contra la violència de gènere

Jéssica, María Luisa, Piedad, Manuela, Beatriz, Dana, Rita, Pilar. I així fins a 51 dones, les que han mort assassinades a Espanya, víctimes de la violència de gènere, durant els deu primers mesos de l’any. Xifra que, quan encara manquen dos mesos per tancar l’any, supera ja les 50 registrades durant tot el 2018, fet que constata que aquesta xacra masclista no només no s’atura, sinó que creix.

Aquestes van ser algunes de les dades que sobrevolaren l’acte del Consell Municipal d’Igualtat de Maó amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència Contra les Dones al qual es dedica el 25 de novembre.

Aquest era l’esdeveniment central del programa d’actes organitzat per a la conscienciació ciutadana envers la violència contra les dones. Acte que va començar amb la lectura del manifest elaborat per les agents de coeducació dels instituts de la zona de llevant, i que continuà recordant el nom de cada una de les 51 dones que han mort a mans d’homes aquest any.

L’acte, que s’havia de fer a Ses Moreres, es traslladà al Claustre del Carme per la pluja. Així i tot, un grup de ballarines de Janine Dahl va fer front a la meteorologia adversa, protagonitzant una actuació a partir de la cançó «Every breath you take» de Police.

Programa de quinze dies

El Consell Municipal d’Igualtat i l’Ajuntament de Maó han preparat, junt amb nombroses entitats, tot un seguit de propostes. Les següents seran demà, el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència Contra les Dones. De 10.30 a 12.30 hores es representarà l’obra «De la violència normalitzadora a l’harmonia i el respecte entre gèneres» en diferents carrers, establiments i bars (la darrera, a la plaça Espanya), i a les 19 hores hi haurà l’acte institucional a la plaça Constitució, amb la lectura d’un manifest, encesa de llums i un minut de silenci per les dones assassinades, seguit de 5 minuts de renou amb la batucada femenina Mendó.

Mitja hora més tard, la sala de plens municipal acollirà la projecció de documentals i curtmetratges i un fòrum per xerrar sobre la violència contra les dones.