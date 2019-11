200 atletes participen a la cursa dels 50 anys de l'aeroport

Fins a 218 persones van participar en la cursa solidària que organitzaren ahir AENA, la Penya Esportiva Son Marçal i Elitechip, per celebrar el 50 aniversari de la creació de l’Aeroport de Menorca. Una prova que serví per a recaptar fons, en aquest cas, per a la, a la qual es destinaran els donatius recollits, 660 euros.

L’ocasió prometia ser especial, per l’entorn on es celebrava la prova. I és que els corredors van fer una volta sencera pel perímetre interior de l’aeroport, ben a prop de les pistes d’aterratge i enlairament.

L’inici de la prova estava previst per a les 11 hores per als 22 participants de les categories infantils, i a les 11.15 hores per als 196 que ho feren en la d’adults (majors de 16 anys), amb una distància de 7 kilòmetres. Uns horaris que van patir un retard considerable, de més d’una hora, ja que tots els assistents van haver de passar els controls de seguretat d’accés a les instal·lacions aeroportuàries.