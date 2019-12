Els fillets de Ciutadella, per un futur sostenible

Ciutadella va celebrar ahir el Dia Internacional de la Ciutat Educadora amb un matí ple d’activitats, que sota el lema «Per una Ciutadella més SOStenible» van servir per recalcar la gran responsabilitat que tots tenim amb les generacions futures, especialment pel que fa a la preservació del medi ambient.

El matí va començar amb la lectura d’una declaració institucional llegida de manera coral per la batlessa Joana Gomila i altres persones, i també va incloure una performance de l’associació CAMI (Canvia a favor del Medi ambient i la Igualtat) i la interpretació de la cançó «Units per la ciutat educadora», a càrrec de l’Escola Municipal de Música i Dansa de Ciutadella. A més, la plaça de la Catedral va acollir l’activitat «Autòpsia dels residus», organitzada per la Fundació Rezero.

Transformar la ciutat

Durant la lectura del manifest, Gomila va assenyalar que el principal repte que té Ciutadella i la resta del món és la sostenibilitat, i va recordar que la mobilitat sostenible, el reciclatge, el consum responsable i ecològic o la reducció d’envasos són conceptes imprescindibles en el full de ruta per assegurar el futur del nostre planeta. En aquest camí, va subratllar, cal «escoltar la ciutat per transformar-la», en un repte que ha d’incloure des dels més petits fins als majors.

La celebració del Dia de la Ciutat Educadora va començar amb la lectura d’un manifest. Fotos: JOSEP BAGUR GOMILA

L’Associació CAMI va fer una crida a lluitar per salvar el planeta.