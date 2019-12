Un Nadal amb més fira, més arbres i llums

Arriba desembre i comença la programació especial de cara a les festes de Nadal, amb un bon grapat de propostes per a tots els públics i novetats per fer més atractives aquestes dates, omplint de llum i color els carrers de Maó.

La Fira de Nadal és la primera proposta de l’extens programa que va presentar ahir l’Ajuntament de Maó i que inclou activitats des d’aquest dimecres i fins a la primera setmana de gener. Una fira que s’inaugurarà aquest dimecres (17 hores) i que fins diumenge reunirà una quarantena de paradetes entre les places de la Constitució, del Carme, Colón i Reial i els carrers de ses Moreres i s’Arravaleta, amb gran varietat d’articles, des de regals a productes d’alimentació, a més de flors, artesania, antiguitats, productes d’entitats socials, o elements nadalencs.

L’endemà que s’obri la fira, aquest divendres, hi haurà la tradicional encesa de llums amb l’arribada dels Llumets, que davallaran del campanar de Santa Maria tot escampant per la ciutat llum i color, perquè les festes siguin ben alegres.

Un arbre pel Claustre

Un dels espais on es realitzaran activitats és el Claustre del Carme, i per ambientar-lo millor s’instal·larà un arbre de Nadal de 4,5 metres d’altura i una xemeneia tradicional. D’aquesta manera es pretén proporcionar un entorn més acollidor, per als contacontes o altres propostes de caire infantil que es faran allà durant aquestes setmanes.

Una altra de les novetats d’enguany és la introducció d’una revetla musical per al dissabte de Nadal a la nit (23.30 hores) a la plaça de l’Ajuntament, de la mà del grup Sarau. Una proposta que serveix per dinamitzar un poc aquesta jornada, que abans haurà tingut una actuació itinerant de la Xaranga Bon Ball Tenim (18 h).

Uns Reis millor il·luminats

Altres aspectes que es milloren és amb relació a la rua per donar la benvinguda a Ses Majestats d’Orient, que com és habitual, arribaran per mar, però aquesta vegada amb una embarcació amb il·luminació renovada, així com dues carrosses noves. Concretament, les de Sant Climent i la del col·legi de Sant Josep.

A més, Melcior, Gaspar i Baltasar, i també tots aquells que els acompanyin durant el trajecte pels carrers de la ciutat, tindran fins a 500 quilos de caramels, tots ells sense gluten, perquè tothom en pugui menjar i gaudir.