L’institut Pasqual Calbó, 100 anys inspirant els somnis d’estudiants

L’institut de secundària Pasqual Calbó i Caldés, com hereu i continuador de la inicial Escola Municipal d’Arts i Oficis (1919), i després denominada Escola Elemental del Treball (1926) i Escuela de Maestría Industrial (1951), celebrà ahir l’acte institucional pel seu centenari. Cent anys d’història d’un projecte que es va convertir ja des d’un bon principi en una autèntica «incubadora de somnis».

Així definí per exemple Frans Mercadal, un dels antics alumnes del centre que va intervenir en l’acte, què havia representat i quina influència havia tingut l’institut en la seva persona, com a inspiradora i animadora per al desenvolupament personal. Unes paraules que coincidien en el seu sentit amb el que expressaren altres exprofessors, exdirectors i exalumnes, els quals mostraren tots el seu profund agraïment per allò que el centre, en les diferents etapes, havia aportat.

La celebració va tenir lloc a la sala polivalent, amb la presència del conseller balear d’Educació, Universitat i Recerca, Martí March, el delegat a Menorca de la conselleria Joan Marquès, la presidenta del Consell, Susana Mora, el conseller insular de Cultura i Educació, Miquel Àngel Maria, o el batle de Maó, Héctor Pons.