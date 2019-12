Menorca inicia la iluminación de Navidad

Coincidiendo con la festividad del Día de la Constitución, y con un intenso mes de actividades por delante, Menorca comenzó a dar este jueves la bienvenida a las fiestas navideñas, cuyo espíritu empieza a respirarse ya a pie de calle.

Ciutadella

La mejor forma de anunciar que la Navidad ya está a la vuelta de la esquina no es otra que cumplir con una tradición como la de inaugurar la iluminación que nos acompañará durante el próximo mes. Y eso fue precisamente lo que hicieron este jueves en el centro de Ciutadella, concretamente en la Plaça Nova, donde tuvo lugar el encendido en una ceremonia que contó con la animación del espectáculo ofrecido por de la Escola Municipal de Música i Arts Escèniques. No obstante, el programa navideño en la localidad de poniente no empezará a coger ritmo hasta el próximo fin de semana, con la instalación durante los días 13, 14 y 15 del Mercat Nadalenç en la Plaça de la Catedral, espacio que acogerá además un buen número de actividades paralelas.

Maó

En el otro punto de la Isla se puede decir que la celebración prenavideña comienza de verdad el día que Els Llumets hacen acto de presencia anunciando la llegada de las fiestas. Su aparición está prevista para este viernes por la tarde en el lugar que acostumbran, en la Plaça de la Constitució, para deslizarse por la fachada de la iglesia de Santa Maria. Una fiesta que comenzará en torno a las 18 horas, y que además de las luces incluirá también cuentacuentos, pasacalles y la ambientación musical de la Xaranga de la Banda de Música de Maó.

Alaior

Esta población también ha elegido un día festivo como este viernes para cumplir con la tradición del encendido. Será a partir de las 19 horas en Sa Plaça, donde para celebrar la inminente llegada de la Navidad sonará la Banda de Cornetes i Tambors d’Alaior.

Ese será el acto estrella en el arranque de un programa que incluye algo más de 70 actividades lúdicas, deportivas y culturales para las próximas cinco semanas. La siguiente cita navideña no tendrá lugar hasta este domingo, día que se celebrará la Gala de Nadal, una Trobada de Ball en Línia durante la que se recogerán alimentos que se entregarán a Caritas.

Ferreries

Un punto de encuentro para incentivar y promover las compras locales y el ambiente navideño. Ese sigue siendo, ahora que se alcanza ya la décimo séptima edición, el objetivo de la Fira de Nadal que abrirá sus puertas este sábado y el domingo en la Plaça Espanya y parte del la calle Beat Joan Huguet. A su alrededor se han programado una gran variedad de actividades, como diferentes talleres navideños, actuaciones musicales y cuentacuentos.

Es Mercadal y Fornells

Ambas localidades empezarán a coger color navideño este fin de semana. En la primera de ellas, el estreno de la decoración lumínica está previsto para este sábado a las 18 horas con un pasacalles liderado por la Banda Jove de la Escola Municipal de Música des Mercadal, actividad que estará complementada con la celebración de una Fira de Nadal matutina durante dos días en las calles más céntricas. En Fornells, el interruptor que enciende la Navidad se activará el domingo (18 horas) en la Plaça de la Església con la actuación de los pequeños músicos y padres de «Nadal Gòspel».

Es Castell

En la localidad de levante habrá que esperar hasta el próximo fin de semana para comenzar a disfrutar del ambiente navideño, que en este caso llegará de la mano de un Mercat de Nadal que se instalará al refugio de la carpa de la Plaça Esplanada. Además, el sábado 14 el polideportivo municipal acogerá (19 horas) la celebración del Festival de Nadal Associació de Patinatge Artístic des Castell.

Sant Lluís

Las luces navideñas no brillarán en este municipio hasta el próximo 14 de diciembre, cuando está previsto que a partir de las 17.30 horas los vecinos del pueblo se reúnan en torno al Pla de sa Creu, donde sonarán villancicos a cargo de los alumnos de la EMEA. Como acto simbólico para reducir el consumo energético en las fiestas, durante la primera hora la iluminación de pequeños faroles.

Es Migjorn Gran

Los primeros villancicos de 2019 ya sonaron este jueves por la tarde en Pla de l’Església con motivo de la inauguración de las luces de Navidad. El programa especial de actividades no comenzará hasta el 21 de diciembre.