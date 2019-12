Art que s’atraca al comerç i a la gent

«A la gent li costa molt entrar en les galeries d’art i he pensat que una manera d’acostar-lo al públic és que puguin veure els quadres de dia i de nit, als mostradors de botigues». Així exposa l’artista Tesa Pons Livermore la iniciativa «Escapararte», que impulsa aquests dies i que es tradueix en el fet que, fins a vuit establiments del centre de Maó, inclouen als seus mostradors una obra seva. És una manera de fer partícips de la creació artística als ciutadans, que podran conèixer un poc més sobre aquesta pintora que acumula ja diverses exposicions, individuals i col·lectives.

Pons Livermore aprecia que les galeries són espais poc freqüentats pel públic. «Sembla com si la gent no s’atrevís a entrar-hi, tal vegada pensen que molesten», lamenta, tot recordant que, precisament, la funció de les galeries és exposar i mostrar al públic en general les peces i les col·leccions d’art de què disposen.

És per açò que des d’ahir i fins dijous que ve, dia 12, vuit comerços s’han sumat a la proposta, cedint un espai als seus mostradors, que han decorat tenint en compte el quadre.

Arquitectura històrica

«Així, quan la gent passegi pel centre, els podrà veure, sense necessitat d’entrar», gaudint d’unes obres que l’artista ha dedicat als mons de l’arquitectura històrica i també de l’ornitologia. Així, hi ha per exemple «fortaleses militars, com la Mola o el castell de Sant Felip», i també diverses espècies d’aus.

Tesa Pons, que enllaça aquestes obres amb una xerrada que va fer a l’estiu, indica sobre les fortaleses que «són indrets que me transmeten tranquil·litat, hi trop uns contrastos interessants, entre la llum natural de l’exterior i l’artificial que hi ha a l’interior» de les construccions, amb passadissos i racons sempre en penombra.