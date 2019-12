El compromís dels més joves amb la crisi climàtica

Des de la setmana passada tota l’atenció mediàtica és a Madrid, on es celebra la Conferència de l’ONU sobre el Canvi Climàtic, el COP25, una cimera internacional que hauria de servir per fer avanços decidits per revertir la greu situació d’emergència que viu el planeta. Un esdeveniment que, per ara, no està donant fruits, per la manca de decisió política. Tot el contrari del que succeí aquest dijous, per exemple, al Camp d’Aprenentatge des Pinaret, on es celebrà una jornada especial amb alumnes del CEIP Mare de Déu del Toro, els quals van entendre i es van implicar al màxim per fer un món millor.

La sessió d’aquest dijous era especial, per la coincidència amb la celebració del COP25. Un fet que servia de rere fons per xerrar del canvi climàtic amb els més petits, en aquest cas, vint-i-dos alumnes de primer de Primària.

Els responsables del centre, Joan Uris i Margalida Cifre, van ser els encarregats de dirigir l’activitat, incidint en qüestions com les causes de l’escalfament global i els efectes que està tenint, cada vegada d’una manera més accelerada i, en conseqüència, cada cop més difícil que la situació sigui reversible.

La conscienciació, des de petits

Els fillets ja havien treballat el tema a l’aula. Així es podia deduir de les respostes que els mateixos infants oferien, i que demostren que són conscients, en la mesura del possible per la seva curta edat, que quelcom està succeint i que quelcom s’ha de fer. És així que alguns alumnes explicaren que ja no agafen bosses de plàstic quan van a comprar, que posen la fruita en bosses reutilitzables que duen de casa o que separen en origen tots els fems que genera la família. Petites accions que es contextualitzaren as Pinaret, explicant la importància dels boscos a l’hora d’absorbir el CO2 de l’atmosfera, el necessari estalvi energètic que s’ha de fer i l’aposta decidida per les energies renovables, o també el determinant que és consumir productes de temporada i de proximitat, per evitar transports internacionals i contaminants per dur menjar que a Menorca també genera. Un fet, aquest, que també es vincula amb l’alimentació i els hàbits saludables, en un entorn ple d’animals (ases, bens, una egua, un porc, gallines, galls d’indi, conills o ànneres i paons) i on els petits —per un dia— pagesos van mostrar molt d’interès per aprendre a fer compost i per semblar planters de lletugues, cols o altres verdures pròpies de la tardor.

Aquesta activitat era una més de les que es fan durant tot el curs en el Camp d’Aprenentatge des Pinaret, el qual té fins i tot llista d’espera de centres que el volen visitar. I és que és molt l’interès que desperta, i no només de les escoles de Menorca. També hi passen estudiants de Mallorca o Eivissa.