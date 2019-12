La diversitat de les sopes

El Claustre del Carme de Maó va acollir aquest dissabte la primera edició del Festival de Sopes del Món, una iniciativa amb la qual l’Ajuntament va voler posar en relleu la diversitat i l’heterogeneïtat cultural de la ciutat. D’aquesta manera, durant tot el matí es van cuinar un total de vuit sopes procedents de diferents països, que van omplir l’emblemàtic espai maonès d’aromes i sabors de tot el món.

Dues harires del Marroc, una de carn i una de peix, un sancocho de l’Amèrica Llatina, una mulukhiyah de Palestina o una sopa de fideus de les Filipines van ser algunes de les propostes que es van elaborar al llarg de la jornada. Tampoc no hi van faltar les sopes locals, com la sopa Glopet de Paisatge, elaborada pel GOB amb productes de custòdia agrària de Menorca, o l’oliaigua i la sopa de peix que Sa Xaranga des Migjorn va cuinar amb l’ajuda dels fillets i filletes.

Multiculturalitat

El festival va començar a les 10 del matí i els diferents grups i entitats van cuinar les seves sopes fins al migdia, moment en el qual tothom les va poder tastar. La sessió de cuina va comptar amb la dinamització de l’actriu Malu Morro, i també hi va haver un espai amb jocs per als més petits.

El Festival de Sopes del Món respon al compromís de Maó amb la Coalició de Ciutats Europees Contra el Racisme (ECCAR), una iniciativa de la UNESCO que pretén lluitar contra el racisme, la discriminació i la xenofòbia des dels municipis. És per això que l’activitat s’havia impulsat des de la Regidoria d’Interculturalitat, amb l’objectiu de convertir l’espai públic en un lloc de trobada de la pluralitat i la diversitat de Maó.

Miquel López, tècnic de Participació Ciutadana de l’Ajuntament, assenyalava que «a vegades, fas una paella popular i només hi van els maonesos de tota la vida, o la comunitat marroquina prepara un dinar i només hi van ells. En canvi, aquest festival permet aplegar tothom».

Pel que fa a la tria de la sopa com a plat protagonista del festival, els responsables explicaven que no va ser una elecció a l’atzar, ja que la sopa és un plat universal per la seva senzillesa, i totes les cultures, pobles o grups humans tenen les seves pròpies receptes. Un plat ideal per compartir i crear vincles més enllà de l’origen.

La bona acollida i el magnífic ambient que es va respirar durant tot el matí conviden a pensar que la iniciativa no serà flor d’un dia i tindrà continuïtat.