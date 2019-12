El Nadal arriba a l’Hotel Jardí de ses Bruixes

Després de l’èxit de l’any passat, el Mercat de Nadal de l’Hotel Boutique Jardí de ses Bruixes de Maó va tornar a sortir al carrer, omplint d’ambient nadalenc el centre de la ciutat, en una iniciativa que avui es repetirà.

Un total de dotze paradetes van omplir el carrer de San Fernando de roba, art, antiguitats, artesania, cosmètica i decoració.

Cultura

Anja Sánchez-Rodrigo, propietària de l’emblemàtic establiment, explicava que enguany serà el cinquè any que l’hotel organitza aquest mercat i el segon que surten al carrer, i recordava que la iniciativa s’emmarca en la voluntat d’obrir les portes cap a la ciutat. «Des de sempre hem dit que no volem que l’hotel serveixi només per acollir a la gent que ve a dormir, sinó que intentam que sigui un centre d’intercanvi de gent i de cultura, que és el que a nosaltres ens fa vibrar», remarcava Sánchez-Rodrigo.

El mercat també va comptar amb algunes activitats paral·leles, com un taller de corones de Nadal amb la Dra. Flower i un altre d’estilisme amb Pilar Garro. Tampoc no van faltar els gofres i el vi calent, que van servir per endolcir el matí.