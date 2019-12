350 menús per a un Nadal més solidari

«Sopar de la nit de Nadal per a tots» és el nom que rep la campanya que per sisè any duen a terme cuiners de Menorca, per tal que dia 24 al vespre, fins a 350 persones puguin gaudir d’una de les nits més especials sense que els falti el menjar a taula.

Aquesta iniciativa, impulsada fa sis anys pel xef Doro Biurrun, continua endavant amb la implicació de vuit cuiners, Miquel Mariano Vadell (retirat), Dani Florit (Ca n’Aguedet), Joan Bagur (Rels), Tolo Carrasco (Ses Voltes), Juan Carlos García (Tapas), Doro Biurrun (Sa Parareta d’en Doro), Tomás Cano, Víctor Bayo (Bolets de Menorca) i Max Montalbo (S’Arjau).

L’edició d’enguany del «Sopar de la nit de Nadal per a tothom» es va fer ahir dematí a Ca n’Aguedet. Allà, el bisbe de Menorca, Francesc Conesa, va recordar que és una proposta que impulsen l’associació Fra Roger en col·laboració amb Caritas, per «elaborar 350 menús que es distribuiran a través de les parròquies». Perquè, apuntà, «Nadal és temps de solidaritat, i aquesta és una acció per ajudar persones d’una altra manera».

Una solidaritat que el president de Fra Roger, Miquel Mariano, creu que «cada dia sembla que és més necessària» i per açò feu un agraïment «als nostres col·laboradors que posen el seu temps» per a preparar el menjar, però també a Sa Cooperativa del Camp, la Cooperativa San Crispín i Fresc i Bo, que aportaran els productes necessaris per a la seva elaboració.