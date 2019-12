Lluís Pons, ante el partido de su vida

Estos días el Poliesportiu de Ferreries y el club azulgrana han vivido probablemente uno de sus episodios más esperados y emocionantes de este 2019 que estamos a punto de cerrar. El regreso a las canchas de Lluís Pons Bosch, jugador de siete años de padre ferrerienc y madre ciutadellenca que se encuentra de nuevo en la Isla evolucionando bien del trasplante de células de la médula ósea de su padre, Lluc Pons. Lluís volvió a vestir meses después la zamarra del Ferreries en el encuentro que celebró la 'escoleta' con los chavales del Penya Ciutadella.

Como la misma Fundación Josep Carreras expresa, «ni Messi, ni Modric, ni Ramos, ni Ansu Fati, el más imparable es Lluís», exclaman en un retorno tan esperado por el propio Lluís y su familia como por el entorno del club que preside Damià Marquès.

Este pequeño menorquín llegará muy lejos seguro y ha empezado a ganar ya y de qué manera su partido más importante de fútbol. Lluís Pons Bosch, hijo de Lluc y Sara, fue diagnosticado de leucemia mieloide crónica atípica, una variante que casi no se diagnostica en niños y que probablemente no haya más de cinco ‘peques’ en toda Europa con esta enfermedad.

Lluís, un apasionado del fútbol y fiel seguidor del FC Barcelona, ya se ha sometido recientemente a dos trasplantes de médula ósea. Sin embargo, en el partido vivido este fin de semana volvió a demostrar sus dotes con el balón en los pies y volvió a sonreír en un encuentro de fútbol, chutando al fin de nuevo la pelota para los intereses del 'Ferre'. Fue su primer partido de muchos, tras recuperarse. «Jugó con la máscara y no se quejó por nada. Cuando se lo dijimos a la doctora nos comentó que no era necesario que llevase la mascarilla mientras jugaba, pero él prefería llevarla para no contagiarse. Esta semana vuelve a jugar. No quiere perderse ningún entrenamiento ni ningún partido», explica Lluc Pons, su padre.