Els pessebristes de Maó s’inspiren enguany en poesies

Mentre a Barcelona es jugava ahir el clàssic per excel·lència del futbol espanyol, a Maó s’inaugurava a la mateixa hora un clàssic de cada Nadal: l’exposició de diorames del Grup de Pessebristes de Maó. Quan s’acosten els cinquanta anys, enguany s’han inspirat en poesies per a fer les seves obres.

Ponç Pons, Pere Gomila i Anna Maria Ticoulat són alguns dels poetes que han servit d’inspiració pels betlems i per això estaven convidats aquest dimecres a la festa inaugural. Altres autors que han guiat als pessebristes bé en el seu paisatge, bé en el tema són Jacint Verdaguer, Gumersind Riera, Joana Raspall i Sebastián Nieva i Calvo, un poeta castellà del segle XV.

També hi ha alguns dels pessebristes que han escrit els seus propis poemes. Un altre ha pres com a base un escrit de l’arquitecte Gaudí i l’escriptor Josep Portella, que enguany celebra 25 anys com a membre del grup, ha escollit un poema d’infància de la seva filla Nura.

Quan a les localitzacions de les escenes nadalenques als diorames són molt variades. Hi ha escenaris talaiòtics, Binibeca Vell, el pont romà de Pollença, la Colònia Güell, el Camí de Cavalls o Fornells, entre d’altres.

En total es poden veure dinou diorames que es poden visitar a la sala d’exposicions de la Caixa a Maó diàriament de 18 a 20.30 hores fins al 5 de gener.