Aires místics a Sant Diego

«Lô Fascinant» és el títol del videomapping que es va estrenar aquest dissabte capvespre a Alaior. Un projecte audiovisual elaborat per Kodomos i que trasllada l’espectador al passat però també al present de la localitat.

La projecció està plantejada per a l’antiga església de Sant Diego, aprofitant la seva arquitectura per donar força a les diferents imatges que es succeeixen durant tot el muntatge. Escenes a través de les quals es fa un recorregut històric, amb diferents personatges i indrets característics d’Alaior, com el rei Jaume I o l’església de Santa Eulàlia, així com moments com la disputa entre cristians i sarraïns.

La inauguració d’aquest videomapping va comptar amb la presència del batle, José Luis Benejam, qui agraí el patrocini per part d’Apalliser i la feina de Kodomos. Aquestes projeccions es repetiran aquest diumenge i els dies 2 i 3 de gener.