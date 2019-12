Nit especial, sopar especial

350 persones gaudiran aquest dimarts d’un sopar especial en una nit especial, la de Nadal, gràcies a la feina desinteressada de nou xefs, empreses i un equip de voluntaris, que han fet possible que una vegada més tiri endavant el «Sopar de la nit de Nadal per a tothom».

Tots els menús estaven aquest dilluns a punt i, de fet, ja distribuïts als domicilis de les famílies beneficiàries d’aquest programa solidari que ha consistit a preparar menús per a la nit de Nadal, elaborats pels cuiners Max Montalbo (S’Arjau), Víctor Bayo (Bolets), Tomás Cano, Juan Carlos García (Tapas), Doro Biurrun (Sa Parareta des Pujol), Tolo Carrasco (Ses Voltes), Joan Bagur (Rels), Dani Florit (Ca n’Aguedet) i Miquel Mariano, elaborador d’aquest darrer restaurant i ja retirat, que participa en aquesta iniciativa que impulsen l’associació Fra Roger i Caritas.

El menú s’ha fet amb productes proporcionats per la Cooperativa del Camp, la Cooperativa San Crispín i Fresc i Bo. De primer hi ha una crema de verdures de temporada, de segon, pollastre amb prunes, i de postre, tatín de pomes.

Els cuiners van treballar en les seves cuines els dies previs perquè durant tot el cap de setmana, la xarxa de voluntaris de Caritas i de l’associació Alba pogués fer el repartiment entre les famílies de les quals tenen cura l’organització diocesana. Així, s’han distribuït 140 menús a Ciutadella, 108 a Maó, 42 as Castell, 35 a Sant Lluís i 25 a Ferreries. Com puntualitzen des de Caritas, el projecte no s’estén a més pobles perquè allà hi ha altres programes d’atenció a famílies desfavorides. L’objectiu és no duplicar esforços i arribar així a més gent.