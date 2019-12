Una patgessa reial visitarà Ciutadella

El proper 26 de desembre, Ciutadella rebrà una visita ben especial, gràcies a la qual els infants que ja hagin escrit la carta per als Reis d'Orient la podran deixar en bones mans. La novetat d enguany serà que, per primera vegada, qui les recollirà no serà un patge, sinó una patgessa reial, que arribarà a la ciutat per prendre nota dels desitjos i les il·lusions dels més petits.

Igualtat

Des de la Regidoria de Festes de l'Ajuntament, Gràcia Mercadal explica que l'arribada d una patgessa reial "suposarà una novetat a Ciutadella, però és una cosa que ja s'ha fet a molts altres pobles i ciutats".

Marquès assenyala que a diferència dels tres Reis d'Orient, que tenen darrere una important connotació històrica i religiosa, "el patge reial és una figura més actual i fins i tot més comercial, i no hi ha cap motiu pel qual les cartes dels fillets les hagi de recollir una figura masculina". També comenta que "des de l'àrea de Festes ho vam xerrar amb l'associació de Reis i ho van veure bé".

D'aquesta manera, el 26 de desembre, a les 18 hores, la primera patgessa reial de la història de la ciutat sortirà a peu des de l'Ajuntament, i anirà cap a la plaça de la Catedral, on atendrà els fillets i filletes i recollirà les seves peticions. Els temps canvien i la lluita per la igualtat entre homes i dones continua fent camí de manera imparable.