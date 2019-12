Deu anys de l’arribada del rei Gaspar

La Colla de Geganters de Llucmaçanes celebrarà els vint anys del Rei Gaspar, la que fou la primera figura de la comparsa reial, la qual es completà amb la incorporació posterior dels gegants Baltasar i Melcior.

La comparsa dels Reis d’Orient inicià la seva història a Llucmaçanes el 2010, quan la colla incorporà el rei roig, amb qui participaren en la rua de Maó juntament amb els gegants de Maó i Es Mercadal vestits com a Melcior i Baltasar.

Després d’aquella primera sortida, dos anys més tard, la colla llucmaçanera va voler retre un homenatge a Franklin Cousins, per la seva gran ajuda als reis mags en la seva arribada a Maó durant prop de vint anys. I ho va fer amb l’arribada del rei Baltasar.

Haurien de passar de nou dos anys quan el 2014 s’incorporaria la tercera figura màgica. El rei Melcior va completar la comparsa.

Durant tots aquests anys, els reis de Llucmaçanes han participat en les cavalcades de diferents pobles de Menorca, des de Maó fins as Migjorn Gran, passant per altes com Sant Lluís o es Mercadal, i també en altres com les de Sant Climent.

Cavalcades

Aquests gegants acostumen a participar habitualment en les fires de Nadal i, a part de la sortida anual en les cavalcades, acompanyen també als carters reials, que s’avancen uns dies a l’arribada de Ses Majestats per tal de recollir les cartes dels menorquins.

Enguany, l’agenda dels Reis d’Orient gegants començarà acompanyant els patges reials a Sant Lluís, aquest dijous dia 26, a les 18 hores. Sortiran de la zona esportiva, juntament amb la Banda de Cornetes i Tambors de Maó.

La sortida principal serà dia 5 de gener a Sant Climent. A les 19.15 hores sortiran des de l’església i participaran en un passacarrer per anunciar que els Reis són a prop. La novetat d’enguany és que els Reis duran uns saquets a les mans, perquè els fillets puguin deixar els seus xumets.