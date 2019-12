Menorca en pessebres

La tradició pessebrista continua ben vigent a Menorca, on particulars, entitats, parròquies i institucions s’esforcen per oferir els millors muntatges, deixant anar la imaginació per a crear petits grans ‘ecosistemes’, amb els seus personatges en paisatges inspirats en indrets d’aquí i d’allà, per a narrar la història del naixement de Jesús.

Un dels exemples amb més tradició és el betlem que construeixen cada any les monges del Convent de Santa Clara, a Ciutadella, el qual visiten centenars de persones durant aquestes setmanes.

El betlem té infinites possibilitats. Així es constata veient algunes de les propostes que han fet col·lectius i entitats veïnals, les parròquies o els mateixos ajuntaments, com per exemple el d’Alaior o Sant Lluís. Muntatges que s’estan obrint aquests dies, en horaris diferents, i entre els quals hi ha tota mena de models, des dels més miniaturitzats (cas dels diorames, a Maó), a altres de majors dimensions, com el Betlem Monumental de Ferreries.

La majoria d’aquests betlems es podran veure fins al 6 de gener, encara que n’hi ha qualcun que romandrà visitable fins al 12 o fins i tot fins Sant Antoni, com és el cas del pessebre de la parròquia de Santa Eulàlia, d’Alaior.