Els patges reials recullen les cartes dels fillets de Ciutadella i Sant Lluís

Els Reis d’Orient s’adapten als nous temps i treballen també per a la igualtat de gènere. I quina bona notícia ha estat per als fillets i filletes de Ciutadella, que han tingut l’oportunitat per primera vegada d’entregar les seves cartes, carregades de peticions i bones intencions, a la primera patgessa reial que ha visitat el municipi de ponent.

Des de la Regidoria de Festes de l’Ajuntament ja havien valorat positivament el fet que ses Majestats haguessin comptat enguany amb una patgessa per recollir els encàrrecs de Ciutadella. I va ser tot un èxit, com ho demostra la gran quantitat d’infants, més petits i més grans, que s’hi van atracar per dipositar les seves cartes. La representant dels Reis va ser molt simpàtica amb els petits, també amb els majors, i va compartir una estona que va resultar ben intensa. La patgessa havia sortit de l’Ajuntament i va arribar fins a la plaça de la Catedral, on va atendre a tothom.

Sant Lluís

I és que la feina se’ls acumula als patges reials, com es va poder veure ahir a Sant Lluís, on desenes i desenes de fillets van sortir a rebre als representants dels Reis d’Orient. Els delegats reials van arribar a l’aparcament del poliesportiu i, des d’allà, van iniciar un recorregut pels carrers del poble fins a arribar a la Sala Albert Camus.

Allà estava tot a punt perquè els petits, i els no tant petits, poguessin saludar al patge, el qual recollí, al mateix temps, totes i cada una de les cartes que li van lliurar. Ara caldrà veure si les peticions es faran o no realitat.