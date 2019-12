La Pista d’Aventures duu esbarjo i diversió as Mercadal

Una discoteca, jocs i castells inflables, jocs d’habilitat, minibàsquet i minifutbol, ping pong, un racó de dibuix, una àrea de jocs infantils o un taller pintacares són només algunes de les activitats que tenen a la seva disposició els infants que, des del 26 de desembre i fins el 4 de gener, passin pel poliesportiu des Mercadal, on, un any més, l’Ajuntament del poble del centre de l’Illa ha organitzat la Pista d’Aventures.

El dia de Sant Esteve capvespre ja van passar pel pavelló uns dos-cents fillets, i l’organització espera que cada dia n’hi puguin passar al voltant de mig miler.

Per a la Pista d’Aventures el consistori ha contractat divuit monitors, i desenvolupa l’activitat juntament amb l’empresa Diverfun. Els fillets d’entre 2 i 12 anys han d’entrar al recinte acompanyats per un adult, i a dins disposen d’una gran varietat de propostes.

El regidor de Festes, Jordi Burillo, recordava que, a més de tots els jocs que hi ha instal·lats, i entre els quals hi ha també futbolins, videojocs i jocs de punteria, hi ha programats diversos tallers cada capvespre. Dia 26 i 27 es van fer activitats de plastilina i de creació de postals nadalenques, i aquest dissabte 28 n’hi ha un de globoflèxia, diumenge un d’imants. Dilluns s’elaboraran penjolls de Nadal, el dia de Cap d’Any (només estarà obert el matí) hi tornarà a haver el taller de globoflèxia, i el 2 de gener (dia 1, la pista estarà tancada) serà de creació de flors de paper. Els dos darrers dies, els petits podran fer figuretes amb pals de gelat i polseres i collarets.

«Cada dia personatges de Disney (Mickey, Minnie, Goofy i Donald) visiten la pista i al final de cada jornada es fa el sorteig d’una panera» que, entre altres coses, inclou alguns jocs. L’entrada a la Pista d’Aventures és de 4,50 euros i es pot entrar i sortir les vegades que es desitgi durant el dia. Presentant el flyer que es va repartir per totes les escoles de l’Illa, s’aplica un descompte de 50 cèntims.