La farmàcia Llabrés agafa color

L’emblemàtic edifici, situat al centre històric de Ciutadella, que acollí fa dècades la farmàcia Llabrés, ha tornat a agafar forma i color.

Després de més de trenta anys tancat i d’un llarg procés de rehabilitació, les actuacions més significatives ja estan enllestides i han permès recuperar la imatge històrica del local, inclosos els usos que tradicionalment l’han caracteritzat.

La darrera tasca que s’ha portat a terme per part de la Fundació de per a Persones amb Discapacitat de Menorca -que n’assumirà la gestió deu anys vinents-, ha estat la col·locació del mobiliari protegit que, anys enrere, es va retirar per poder-se restaurar i que ha finalitzat fa just unes setmanes. «La porta es va enllestir fa unes setmanes, però tot l’interior fa mesos que ja s’ha anat muntant», comenta la consellera de Benestar Social, Bàrbara Torrent que, reconeix, no ha estat feina fàcil, ja que es tracta de «materials molt delicats que requereixen paciència i delicadesa» i, a la vegada, assegura que el resultat és brillant.

En canvi, el que és la reforma del mateix edifici l’ha executada la Fundació Hesperia, l’entitat encarregada de la gestió dels béns que conformen l’herència que l’empresari Juan Ignacio Balada deixà a la Casa Reial.

Així, i amb aquestes dues fases ja finalitzades, encara falta adquirir alguns equipaments nous per al funcionament del local. Per açò, el Consell ja té prevista una partida als pressupostos del 2020 amb aquest objectiu, segons ha explicat Torrent.

Per altra banda, també quedarà pendent l’assoliment de la llicència d’activitats ja tramitada a l’Ajuntament de Ciutadella i, després, l’autorització per part del Consell per poder destinar la instal·lació a usos socials. «Aquesta seria la darrera passa», explica Torrent. Una passa, afegeix, que esperen poder donar abans de Sant Joan.

Decidir i concretar els usos que es donarà a la restaurada farmàcia Llabrés és una altra de les tasques pendents. En aquest sentit, Torrent, assegura que s’hi està fent feina i que es presentarà una proposta definitiva a la Junta executiva de la Fundació perquè l’aprovi.