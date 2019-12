Cartes plenes de desitjos per als carters reials

Els carters dels reis Baltasar, Melcior i Gaspar estan visitant aquests dies tots els pobles de Menorca, per recollir els milers i milers de desitjos que els fillets, i els no tan fillets, han escrit en les seves cartes.

Divendres capvespre, els fillets des Castell esperaven amb il·lusió l’arribada de la representació reial. I no van quedar decebuts, ja que va arribar una patgessa que els va atendre a tots al Centre Cultural, després de fer un recorregut pel poble. Va ser a la sala de l’entitat on la jove que venia d’Orient va saludar tothom que es va acostar fins allà, i es va endur les cartes plenes d’il·lusions.

Per altra banda, aquest dissabte era el torn de Maó, on els patges van entrar per ses Moreres, on els esperaven una gran quantitat de fillets, amb les seves famílies, desitjosos de veure de prop els personatges i de d’entregar-los les seves cartes.

Al Teatre Principal estava tot a punt i amb els més petits impacients per aquest contacte màgic que serveix de preludi del 5 de gener, un dels dies més especials de l’any per a ells. Enmig de l’emoció dels fillets més grossos, i aquella sensació de respecte que tenen sovint els més petits, van anar lliurant les cartes. Ara només caldrà esperar que ses Majestats, que ho saben i ho veuen tot, considerin que les peticions s’adeqüen al comportament de tots, i no només dels infants, també dels adults.