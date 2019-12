El caixer fadrí que podria haver anat a la rotonda des Cavall

El 6 de desembre de 1994, i amb Josep Carretero com a batle, l’Ajuntament de Ciutadella feia públic que a la rotonda d’entrada de la ciutat s’hi col·locaria l’escultura d’un cavall, com a homenatge a aquest noble animal, símbol del poble i de les festes de Sant Joan. Però, què hauria passat si en lloc del cavall que es col·locà, s’hagués optat per un disseny diferent a partir de la imatge del caixer fadrí? Aquesta opció va existir.

La constructora Antonio Seguí SA que, amb una UTE amb Juan Mora SA havia executat la reforma del tram de la carretera general entre Ferreries i Ciutadella, va dissenyar després una escultura d’un caixer fadrí i el seu cavall per a l’entrada de Ciutadella. L’autor de la proposta va ser Joan Mercadal, qui llavors treballava en el departament tècnic de l’empresa de Sant Lluís i qui firma l’esbós. «Em van demanar que fes una proposta», recorda d’una idea que «pens que es va arribar a presentar a l’Ajuntament, però no va passar d’esborrany», diu amb dubtes Mercadal, qui no descartaria que la idea pogués haver inspirat la temàtica escollida i que es va dur a terme.

Visita a Vigo

L’exalcalde de Ciutadella Josep Carretero no va arribar a veure aquella proposta de la constructora. «No, la idea va sortir en un viatge que vaig fer a Vigo, on tenc família», explica. «Allà vaig veure una escultura amb quatre o cinc cavalls i em va agradar, vaig pensar que per a Ciutadella, hi treuria molt».

«A Ciutadella, el cavall és tot un símbol i Sant Joan ho és tot», continua dient Carretero, qui considerà que «posar un cavall a l’entrada del poble seria representatiu».

A partir d’allà l’Ajuntament va cercar finançament i aconseguí la col·laboració de l’Obra Cultural i Social Sa Nostra, que aportà 8,5 milions de pessetes, dels 11.400.000 que va costar l’obra.

Finalment, i després de mesos de polèmiques, política —partits com l’Entesa criticaren que era un «caprici personal de l’alcalde abans de marxar»— i també social i artístic —els artistes locals lamentaren que l’encàrrec es fes a un escultor de fora i no a un del poble—, el 25 de maig de 1995 arribava a Menorca, via marítima, un cavall fet per Oliveira, de bronze i de vuit metres d’altura i 2.600 quilos de pes. Una obra que va en la mateixa línia de «Los caballos» que hi ha a la Plaza de España de Vigo. De fet, com apunta Mercadal, llavors es va dir que l’escultura que es col·locava a Ciutadella «era un sobrant de la sèrie de quatre cavalls» de la ciutat gallega. En qualsevol cas i fos com fos, ara, 25 anys després de tot allò, sembla clar que el Cavall de la rotonda és sens dubte un dels grans símbols de Ciutadella.