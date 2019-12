Els patges visiten el terme des Mercadal

Al terme municipal des Mercadal han donat, aquests dies, la benvinguda a dues delegacions per rebre als patges reials. La primera va ser dissabte a Fornells, i la segona, ahir al mateix poble al peu de la muntanya del Toro. A tots dos pobles van arribar els patges a les 12 del migdia i gaudint d’un dia ben polit.

A Fornells, el patge arribà qualcant un preciós cavall negre i acompanyat per membres de la Banda de Música. I pujà a l’entarimat que s’havia preparat, perquè els fillets poguessin entregar les seves cartes. Per altra banda, as Mercadal el patge va arribar amb una carrossa, amb alguns ajudants i també amb la música de la banda. Igualment, els infants van fer l’entrega i ara ja esperen que arribin els Reis.